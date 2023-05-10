



Президент Кении посетил Стену Плача

Президент Республики Кения Уильям Руто посетил Стену Плача, находясь в Израиле.



"Несмотря на трудности в мире, я очень рад посетить Святую Землю Израиля. Это большая привилегия", — сказал Руто.



Руто и его жена вместе с большой делегацией из Кении посетили Стену Плача и помолились.



Президента и делегацию приветствовал директор Фонда наследия Стены Плача Мордехай Элиав, который представил удивительные находки из туннелей Стены Плача и объяснил связь еврейского народа с Иерусалимом и его стремление к нему на протяжении поколений.



Президент был очень тронут визитом и интересовался историей этого места и еврейского народа. Руто долго читал личную молитву и положил записку между камнями Западной Стены.



В конце визита Руто написал в гостевой книге благословение для народа и Государства Израиль: "Человечество никогда не должно сталкиваться с изоляцией и предрассудками в отношении наших братьев и сестер еврейского народа".

