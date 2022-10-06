



Праздничная распродажа в DOLCE DIVANI: скидки до 60% во всех филиалах сети

Традиционно в дни осенних праздников во всех филиалах DOLCE DIVANI проходит грандиозная распродажа, где эксклюзивную качественную мебель

можно приобрести со скидками.



Более 18 лет мебельный дом DOLCE DIVANI является важнейшим представителем эксклюзивной итальянской и европейской мебели. Не только прозрачная система ценообразования и высочайший уровень качества материалов отличает DOLCE DIVANI от других магазинов. Безупречный вкус и чуткое следование стилю, к которому не часто прислушиваются представители индустрии в стране - вот, что делает салон уникальным.



Филиалы мебельного дома находятся по всей стране: в Ришон ле Ционе, Иерусалиме, Хайфе для удобства клиентов.



“Мы долго готовились к очередному расширению и наконец можем объявить, что филиал в Ришон ле-Ционе из магазина в 1000 кв.м превратился в грандиозный салон 2300 кв.м. В связи с этим и, конечно, с наступающими праздниками, мы объявляем распродажу, которая бывает только раз в году!” - объясняет управляющий филиалом Тимур Шавит.



За три года своего существования, филиал DOLCE DIVANI в Хайфе заслужил достойную репутацию среди покупателей. И сейчас в дни праздников мы приглашаем присоединиться к числу поклонников итальянской мебели всех, кто не успел сделать это ранее, ведь скидки до 60% - это прекрасная возможность оценить качество и комфорт.



Действительно, цены на выставочные предметы (те, что находятся непосредственно в залах салона) снижены до 60%. Например, роскошный диван PLAZA сейчас со скидкой стоит всего 12, 900 шек. (вместо 19,900 шек)*.



- Производство: Италия

- Электрическое раздвигающееся кресло

- Прежняя цена: 19, 900 шек. Цена со скидкой: 12,900 шек (на ткань категории M).







Или более утонченный, даже минималистичный диван LOREN:



- Производство: Италия

- 100% кожа

- Прежняя цена: 19, 900 шек. Цена со скидкой: 12,900 шек (на ограниченную палитру цветов).







Для тех, кто стремится экономить пространство, любит больше воздуха, рекомендуем обратить внимание на вот такой двухместный диван с очень стильным и ярким, но не кричащим голубым покрытием SMART (Италия).







Большие площади салонов позволяют хранить множество моделей в наличии прямо в магазине, так клиенты могут получить желаемое практически немедленно.



Подготовка и доставка не займут больше 7 дней. Это значит, что приобретая предметы мебели сейчас, вы можете быть уверены - на Рош а-Шана ваши гости

будут поражены не столько праздничным застольем, сколько новым, элегантным интерьером.



Обратите внимание на этот стол в невероятном футуристичном дизайне.

Модернистский подход может быть не вычурным, эта модель тому доказательство.

- Стиль: модерн

- Возможность разложить: есть







Если вы предпочитаете квадратным решениям круглые столы, такие модели тоже есть в наличии по специальной цене.



- Металлические ножки и керамическая поверхность

- Возможность разложить: нет







Особая цена распространяется на все наши столы, которых в салоне вы найдете невероятно множество. Стоимость столов сейчас составляет от 3990 шек.



Искусные цветовые палитры отобраны со всей пристрастностью и вниманием. Это делает наши модели не только функциональными, но действительно красивыми. В DOLCE DIVANI вы обязательно найдете то, что подойдет вашему интерьеру!



Основное внимание мы уделяем выбору конструкций наших моделей. Мы прекрасно понимаем, что каким бы искусным не был дизайн, мебель не только

украшение, но и важная часть нашего досуга и уюта. Удобство занимает первое место в нашем списке приоритетов.



Одним из бестселлеров в категории “красиво и удобно” по праву можно считать откидывающееся кожаное кресло ALPHA. Отдых никогда еще не приносил столько удовольствия. Даже выглядит кресло расслабляюще, представьте, как уютно вам будет в нем.







Мы убеждены, что любое дело, за которое берётся профессионал, должно быть сделано хорошо. Поэтому внимание к деталям - не менее важная наша работа.



Продавцы-консультанты наших салонов проходят обучение у итальянских специалистов. Даже если вы примите решение не приобретать представленные в

салоне модели, мы поделимся важными знаниями о мебельной сфере, которые помогут вам в покупке где бы то ни было.



Можно сколь угодно долго рассуждать, но лучше прийти и увидеть все своими глазами. А в нашем случае, ещё и потрогать, полежать, посидеть и примерить.



Приходите в DOLCE DIVANI и убедитесь сами - такого вы еще не видели!



*Указанные цены действительны только до 18.10.2022.



Сайт: www.dolce-divani.co.il



Адреса: Ришон ле-Цион (Йосеф Лишански, 18), Хайфа (Истадрут, 251 “V-CENTER”,

Иерусалим (Мейсадим, 15, “D CITY”). Телефон/Вотс-апп: +972 50-933-11-17.



Страница на Фейсбук: https://www.facebook.com/dolcedivani.adv



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