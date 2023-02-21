



"Пожалуйста, иди домой!": Индия озабочена балансом между работой и личной жизнью

Небольшая IT-компания в центральном индийском городе Индаур придумала необычный способ обеспечить своим сотрудникам поддержание здорового баланса между работой и личной жизнью — путем создания программного обеспечения, напоминающего им, что пора идти домой, когда их смена заканчивается, пишет Reuters.



Программное обеспечение Softgrid Computers оснащено системой уведомлений, которая срабатывает в момент окончания смены сотрудника, предупреждая его о том, что "офисная система отключится через 10 минут", и просит "пожалуйста, идите домой".



Эта мера принята на фоне повышенного внимания и исследований неблагоприятного воздействия продолжительного рабочего дня на здоровье и отношения сотрудников во всем мире. Всемирная организация здравоохранения, например, предупредила в 2021 году, что работа 55 и более часов в неделю может привести к повышению риска инсульта на 35% и повышению риска смерти от сердечных заболеваний на 17%.



"Идея, стоящая за этим, заключается в том, чтобы обеспечить сотрудникам хороший баланс между работой и личной жизнью, чтобы они могли проводить время со своими семьями и близкими", — сказал генеральный директор Аджай Голани.



Фотография предупреждения на рабочем столе офисного компьютера, которой поделилась сотрудница Танви Ханделвал, недавно вызвало ажиотаж в социальных сетях.



"Они поставили это специальное напоминание, которое блокирует мой рабочий стол в нерабочее время и выдает предупреждение. Больше никаких звонков и сообщений вне рабочего времени!! Разве это не фантастика?", — поделилась Ханделвал в LinkedIn неделю назад. С тех пор ее пост набрал почти 400 000 лайков.