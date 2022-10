Последнее письмо Джона Леннона ушло с молотка

Письмо, подписанное легендарным Джоном Ленноном за несколько часов до смерти, ушло с молотка.



Известно, что аукционному дому Gotta Have Rock and Roll удалось продать лот за 63 750 долларов.



Стоит отметить, что эксперты аукционного дома изначально оценивали письмо Леннона в 30-50 тысяч долларов.



В тексте письма содержались указания с перечнем трех доверенных лиц, которые могут проголосовать от имени Леннона на ежегодном собрании корпорации The Beatles, которое должно было состояться через девять дней в Лондоне.



This is pretty dark.



A letter signed by John Lennon on December 8th, 1980...



The same day he was shot & killed.



Current bid: $36K



Auction ends tonight. pic.twitter.com/7cEm18lCph