Porsche презентовал третью версию гибридного Cayenne и озвучил цену – видео

Компания Porsche представила третью модификацию кроссовера Cayenne с гибридной силовой установкой. Версия под названием S E-Hybrid разместится между уже показанными базовым Cayenne и самым мощным Cayenne Turbo.



Cayenne S E-Hybrid 2024 года оснащен силовым агрегатом на базе 3,0-литрового двигателя V6 с турбонаддувом мощностью 348 л. с. и электромотора на 174 л. с. Суммарная мощность системы составляет 512 л. с. при крутящем моменте 750 Нм.



Porsche подчеркивает, что это значительно больше, чем у 4,0-литрового V8 с двойным турбонаддувом, устанавливаемого на неэлектрифицированный Cayenne S. Соответственно, гибрид немного быстрее. Разгон до 96 км/ч занимает те же 4,4 секунды, но четверть мили S E-Hybrid преодолевает скорее – за 13 секунд.



Электродвигатель питается от аккумулятора ёмкостью 25,9 кВт⋅ч, а зарядное устройство мощностью 11 кВт позволяет пополнить энергию примерно за 2 часа при использовании стандартного "зарядника" второго уровня. Пока запас хода автопроизводитель не раскрывает. Данные обещают обнародовать только весной следующего года.



В стандартное оснащение Cayenne S E-Hybrid вошли адаптивная пневмоподвеска, 20-дюймовые колёса, матричная оптика, сиденья с электроприводом в восьми направлениях, пакет Sport Chrono, система бесключевого доступа и запуска двигателя, а также система помощи при смене полосы движения. Опционально доступны третий дисплей для переднего пассажира и климат-контроль с фильтром особо тонкой очистки воздуха.



В США стоимость новинки стартует с 101 750 долларов. Cayenne S E-Hybrid в кузове купе немного дороже – от 105 650 у. е. Начало поставок запланировано на весну.

