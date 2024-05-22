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Полиция Лос-Анджелеса ищет тех, кто передал Мэттью Перри кетамин
22.05.2024 23:30 MIGnews.com

Полиция Лос-Анджелеса ищет тех, кто передал Мэттью Перри кетамин

Издание The Los Angeles Times опубликовало информацию из полицейского расследования по делу о смерти Мэттью Перри. Источники таблоида TMZ утверждают, что следователи “переговорили” с “некоторыми людьми в Голливуде”, которые употребляют наркотики. В результате “переговоров” пока никто не арестован.

Напомним, что в прошлом году, 28 октября 2023 года, Мэттью Пэрри был найден  в бассейне в своего доме в Лос-Анджелесе. Управление судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса установило, что основной причиной смерти актера стало острое воздействие кетамина (сильнодействующего обезболивающего).

В автобиографии “Друзья, любовники и большая ужасная вещь”, вышедшей в 2022 году, актер рассказывал, что многие годы боролся с зависимостью от обезболивающих лекарств и алкоголя и несколько раз лечился в реабилитационных клиниках.
 

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