



Полиция Лос-Анджелеса ищет тех, кто передал Мэттью Перри кетамин

Издание The Los Angeles Times опубликовало информацию из полицейского расследования по делу о смерти Мэттью Перри. Источники таблоида TMZ утверждают, что следователи “переговорили” с “некоторыми людьми в Голливуде”, которые употребляют наркотики. В результате “переговоров” пока никто не арестован.



Напомним, что в прошлом году, 28 октября 2023 года, Мэттью Пэрри был найден в бассейне в своего доме в Лос-Анджелесе. Управление судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса установило, что основной причиной смерти актера стало острое воздействие кетамина (сильнодействующего обезболивающего).



В автобиографии “Друзья, любовники и большая ужасная вещь”, вышедшей в 2022 году, актер рассказывал, что многие годы боролся с зависимостью от обезболивающих лекарств и алкоголя и несколько раз лечился в реабилитационных клиниках.

