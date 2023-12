Пола Абдул обвиняет бывшего продюсера Найджела Литгоу в сексуальном насилии

Пола Абдул обвинила бывшего продюсера American Idol Найджела Литгоу в сексуальном насилии, когда она была судьей на шоу.



В иске певица также обвиняет его в другом нападении, которое произошло несколько лет спустя, когда она работала на шоу So You Think You Can Dance.



Литгоу отверг обвинения и сказал, что он "шокирован и опечален".



Абдул утверждает, что 74-летний британец трогал ее за грудь и гениталии и "начал просовывать свой язык ей в горло" в лифте после съемочного дня в начале 2000-х годов.



По ее словам, она оттолкнула его и убежала в свой номер, когда двери открылись.



Абдул позвонила одному из своих представителей, "но в итоге решила не предпринимать никаких действий, опасаясь, что Литгоу уволит ее из "Американского идола"", - говорится в иске.



Певица, получившая премию "Грэмми", работала в восьми сезонах шоу, прежде чем покинуть его в 2009 году.