



Погода в Израиле: очень жарко

Погода сегодня ожидается более жаркая, чем обычно, с небольшой облачностью. Днем на побережье и в низинах, усилится ветер, возможны туманы.



Ожидаются небольшие дожди, возможны грозы. Есть небольшая опасность наводнения на восточных и южных реках.



Прогноз температуры: Иерусалим 23-33, Тель-Авив 23-33, Хайфа 23-30, Беэр-Шева 25-37, Цфат 21-31, Кацрин 22-36, Тверия 24-40, Нацерет 22-36, Афула. 20-39, Бейт-Шан 23-40, Лод 24-38, Ашдод 22-32, Эйн-Геди 30-36, Мицпе-Рамон 24-31, Эйлат 30-39.