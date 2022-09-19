



Погода в Израиле на 19 сентября

Синоптики прогнозируют, что в нескольких городах Израиля 19 сентября температура воздуха снизится на несколько градусов. На большей же территории государства температура останется без изменений, ожидается слабый ветер до 4.9 м/с и переменная облачность.



Температура воздуха по городам Израиля:



Иерусалим: ясно, +27°С днем, +18°С ночью;



Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +24°С ночью;



Хайфа: ясно, +26°С днем, +21°С ночью;



Беэр Шева: ясно, +31°С днем, +21°С ночью;



Эйлат: ясно, +36°С днем, +25°С ночью;