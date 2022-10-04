



"Поддержите мужиков": Ксения Бородина высказалась о частичной мобилизации

В адрес бессменной ведущая "Дома-2" и матери несовершеннолетних дочерей Ксении Бородиной посыпались упреки из-за развлекательного контента, который она продолжает публиковать в соцсетях.



Телеведущая считает, что не стоит искать поводы для ссор в нынешней ситуации в стране, хотя призналась, что поссорилась с некоторыми близкими людьми, обсуждая ситуацию в России.



"Поддержите лучше мужиков своих сейчас, не ***** им голову, оставьте их в покое. Поддержите морально, расскажите, как вы их любите, обнимите своих детей. Никому сейчас не просто, все переживают", - написала Бородина.