Новости » Life Style
Почему дочь Брэда Питта отказалась от фамилии отца: раскрыты детали
15.06.2024 01:22 Алина Груднева

Почему дочь Брэда Питта отказалась от фамилии отца: раскрыты детали

Дочь звезды Голливуда Брэда Питта Шайло отказалась от фамилии звездного отца, когда ей исполнилось 18 лет.

По данным Daily Mail, она собственными деньгами оплатила услуги адвоката.
 
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Уточняется, что одной из причин решения Шайло оказался тот факт, что в суде ей не разрешили давать показания по делу о предполагаемом домашнем насилии.
 
"Первичная причина для смены фамилии заключается в борьбе за опеку и в уверенности Шайло в том, что ее права как жертвы были нарушены. Шайло полагала, что она, ставшая жертвой преступления, имеет право дать показания - а ей не разрешили сделать этого", - сообщил источник.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы