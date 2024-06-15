



Почему дочь Брэда Питта отказалась от фамилии отца: раскрыты детали

Дочь звезды Голливуда Брэда Питта Шайло отказалась от фамилии звездного отца, когда ей исполнилось 18 лет.



По данным Daily Mail, она собственными деньгами оплатила услуги адвоката.



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Уточняется, что одной из причин решения Шайло оказался тот факт, что в суде ей не разрешили давать показания по делу о предполагаемом домашнем насилии.



"Первичная причина для смены фамилии заключается в борьбе за опеку и в уверенности Шайло в том, что ее права как жертвы были нарушены. Шайло полагала, что она, ставшая жертвой преступления, имеет право дать показания - а ей не разрешили сделать этого", - сообщил источник.

