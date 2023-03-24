



Планируемое шоссе в Иерусалим возмутило местных жителей

Муниципалитет Иерусалима развивает строительство новой автомагистрали (шоссе 34) между перекрестком Пат и промышленной зоной Тальпиот, которая пересекает парк ха-Месила. Четырехполосная магистраль будет проходить вдоль новой линии скоростного трамвая Иерусалима и через часть Парка ха-Месила – Железнодорожного парка. Строительство новой дороги будет финансироваться из бюджета скоростного трамвая.



Строительство вызвало сильное сопротивление со стороны местных жителей, которые утверждают, что новая автомагистраль будет стимулировать использование автомобилей в городе и испортит атмосферу Железнодорожного парка. Предыдущие возражения местных жителей привели к тому, что тогдашний министр транспорта Мейрав Михаэли приостановила действие плана в октябре прошлого года.



Муниципалитет заявляет, что через новую дорогу будет построен семиметровый мост, чтобы сохранить непрерывность железнодорожного парка, и подчеркивает, что шоссе 34 жизненно важно для дальнейшего развития Тальпиота как городского делового и жилого центра.



Йосси Саидофф, один из активистов, работавших над строительством парка, и председатель администрации района Катамоним, говорит: “Строительство четырехполосного шоссе рядом со скоростным трамваем нецелесообразно и наносит огромный ущерб пешеходам в пользу автомобилей. Муниципалитет должен изменить направление и поощрять открытие местных предприятий вокруг парка”.



Градостроитель Итамар Шахар добавляет: “Муниципалитет Иерусалима много говорит о снижении зависимости от автомобилей, но в то время как одна рука инвестирует миллиарды в инфраструктуру скоростного трамва, другая рука строит новую дорогу на основе устаревших планов”.



“Дорога будет обслуживать новые жилые комплексы Тальпиот с двух центральных осей, по которым будет двигаться общественный транспорт, включая легкорельсовый транспорт. Большинство транспортных средств будут въезжать и выезжать из района по этим дорогам. Необходимость в двух центральных осях имеет решающее значение для ее успеха”, – говорят в муниципалитете Иерусалима.



Министерство транспорта заявило: “Решение о продвижении дороги учитывает потребности всех участников дорожного движения и предлагает сбалансированные решения для благополучия жителей Иерусалима и его посетителей”. Новая дорога улучшит автобусное сообщение в районе, не затрагивая трафик других участников дорожного движения и будет соответствовать ожидаемому спросу”.



“В то же время проведенные исследования показывают, что каждый час через парк проходит всего около 100 пешеходов и велосипедистов. Однако, чтобы предотвратить возможный вред парку и его посетителям, было принято решение построить пешеходный мост, который позволит продолжить пешеходный и велосипедный маршрут, не переходя дорогу”, – сообщают в министерстве.