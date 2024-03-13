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Петросян ответил на слухи о суррогатном материнстве
13.03.2024 14:55 Алина Груднева

Петросян ответил на слухи о суррогатном материнстве

Знаменитый российский юморист Евгений Петросян, ставший папой в 78 лет, прокомментировал слухи о том, что обратился вместе с молодой женой к услугам суррогатной матери.

Соответствующий комментарий он предоставил газете "КП".

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"Это неправда. Не надо наговаривать", — возмутился Петросян.

Имя дочери, которая родилась несколько месяцев назад, юморист пока что решил держать в секрете. Слухи о том, что пара обратилась к услугам суррогатной матери появились на фоне того, что у Татьяны, которая весьма активно ведет соцсети, ранее не было заметно беременного живота.

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