



Петросян ответил на слухи о суррогатном материнстве

Знаменитый российский юморист Евгений Петросян, ставший папой в 78 лет, прокомментировал слухи о том, что обратился вместе с молодой женой к услугам суррогатной матери.



Соответствующий комментарий он предоставил газете "КП".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Это неправда. Не надо наговаривать", — возмутился Петросян.



Имя дочери, которая родилась несколько месяцев назад, юморист пока что решил держать в секрете. Слухи о том, что пара обратилась к услугам суррогатной матери появились на фоне того, что у Татьяны, которая весьма активно ведет соцсети, ранее не было заметно беременного живота.