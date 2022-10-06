



Песни Пугачевой и Меладзе снимают с радиоэфиров в России

Редактор одной из крупных московских радиостанций рассказал, что песни Аллы Пугачевой, Валерия и Константина Меладзе были негласно сняты с радиоэфиров. Под "раздачу" попали также певицы, например, Полина Гагарина, Ани Лорак, в репертуаре у которых есть песни написанные Меладзе.



Информацией об этом сотрудник радио поделился с изданием SOLENKA.INFO.



Как отмечается, причиной снятия песен с радиоэфира стала позиция артистов по ситуации в Украине. Некоторые представители российского шоу-биза публично раскритиковали "спецоперацию", которую РФ проводит в Украине.



"Санкции" коснулись не только российских артистов. По словам собеседника издания, российские слушатели больше не смогут насладиться песнями и зарубежных исполнителей, например Мадонны или Леди Гаги, которые негативно высказались в адрес России.