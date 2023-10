Пэрис Хилтон сверкнула голыми ногами на подиуме в Париже

Светская львица Пэрис Хилтон приняла участие в показе женской коллекции весна/лето 2024 Mugler на Неделе моды в Париже.



Знаменитость прошлась по подиуму в экстремальном мини, которое оголило ее накаченные ноги.



Наряд подчеркнул не только это достоинство знаменитости, но и осиную талию. Образ был дополнен черными лодочками на шпильке и сумочкой.



Изюминку к аутфиту добавили огромные накладные ресницы. Но если образ Пэрис высоко оценили многие поклонники, то вот над ее походкой некоторые посмеялись, отметив, что та выглядела нелепо.

Paris Hilton walks the runway for Mugler at Paris Fashion Week. pic.twitter.com/9ycz9GLItN