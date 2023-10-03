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Пэрис Хилтон сверкнула голыми ногами на подиуме в Париже
03.10.2023 13:03 Алина Груднева

Пэрис Хилтон сверкнула голыми ногами на подиуме в Париже

Светская львица Пэрис Хилтон приняла участие в показе женской коллекции весна/лето 2024 Mugler на Неделе моды в Париже.

Знаменитость прошлась по подиуму в экстремальном мини, которое оголило ее накаченные ноги.

Наряд подчеркнул не только это достоинство знаменитости, но и осиную талию. Образ был дополнен черными лодочками на шпильке и сумочкой.

Изюминку к аутфиту добавили огромные накладные ресницы. Но если образ Пэрис высоко оценили многие поклонники, то вот над ее походкой некоторые посмеялись, отметив, что та выглядела нелепо.

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