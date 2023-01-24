



Перестал спать: Принц Гарри рассказал о самом тяжелом расставании

Принц Гарри рассказал о разрыве отношений, который причинил ему наибольшую боль.



Как сообщает The Mirror, один из самых интригующих разрывов был связан с Флоренс Сент-Джордж (тогда - Бруденелл-Брюс), с которой герцог Сассекский встречался летом 2011 года.



В книге Гарри описывает, как был потрясен своей "сильной" связью с этой женщиной, и задавался вопросом, может ли она быть "его человеком". Они провели вместе несколько "идиллических" недель, но однажды Флоренс позвонила ему и сказала, что возле ее квартиры было сразу восемь папарацци-фотографов.



"Она была расстроена, плакала… Она сказала в последний раз: "Я больше не могу этого делать, Гарри", - пишет принц.



Принц Гарри написал, то расставание сильно ударило по нему, и он "перестал спать", потому что чувствовал себя "таким разочарованным, таким глубоко подавленным".