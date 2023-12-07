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Переплюнула Путина и не только: Тейлор Свифт признана человеком года
07.12.2023 03:29 Алина Груднева

Переплюнула Путина и не только: Тейлор Свифт признана человеком года

Популярная американская певица Тейлор Свифт признана человеком года по версии журнала Time.

Знаменитости удалось обойти в 2023 году ведущих мировых лидеров.

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Среди претендентов, которых "переплюнула" Свифт, оказались председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, "Барби", основатель OpenAI Сэм Альтман, король Великобритании Карл III и известные участники забастовки в Голливуде. В прошлом году человеком года был признан президент Украины Владимир Зеленский.

"В каждом году есть свет и тьма. Значительную долю 2023 года составляла тьма. В разделенном мире, где слишком много институтов терпят неудачу, Тейлор Свифт нашла способ преодолеть границы и стать источником света", — пояснили авторы рейтинга.

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