Перенесший инсульт Алибасов отказался принимать таблетки
Российский музыкальный продюсер Бари Алибасова, у которого начались проблемы со здоровьем после инсульта, отказывается принимать антидепрессанты и противосудорожные препараты, которые ему прописали врачи.
Об этом сообщает Mash со ссылкой на заявление шоумена.
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Уточняется, что Алибасов отказался от принятия препаратов, поскольку те имеют неприятные побочные эффекты: головокружение, слабость и проблемы с памятью.
"Веселое, прыгучее состояние, я бы даже сказал всем, кто молод и здоров, - у меня лучше", - сказал он журналистам.
Как сообщалось ранее, врачи диагностировали у продюсера дизартрию. Алибасов с трудом разговаривает и передвигается.