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Перенесший инсульт Алибасов отказался принимать таблетки
18.06.2024 18:23 Алина Груднева

Перенесший инсульт Алибасов отказался принимать таблетки

Российский музыкальный продюсер Бари Алибасова, у которого начались проблемы со здоровьем после инсульта, отказывается принимать антидепрессанты и противосудорожные препараты, которые ему прописали врачи.

Об этом сообщает Mash со ссылкой на заявление шоумена.

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Уточняется, что Алибасов отказался от принятия препаратов, поскольку те имеют неприятные побочные эффекты: головокружение, слабость и проблемы с памятью. 

"Веселое, прыгучее состояние, я бы даже сказал всем, кто молод и здоров, - у меня лучше", - сказал он журналистам.

Как сообщалось ранее, врачи диагностировали у продюсера дизартрию.  Алибасов с трудом разговаривает и передвигается.

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