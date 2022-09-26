



Пекин: бывший министр приговорен к смертной казни

67-летний Фу Чжэнхуа прошел путь от полицейского следователя до заместителя главы Министерства общественной безопасности Китая и министра юстиции. Как сообщает The Associated Press, он признал себя виновным в злоупотреблении служебным положением в бытность министром и главой полиции Пекина в 2005 — 2021 годах. Чиновник пытался скрыть преступления, совершенные его братом и другими лицами, получив за это деньги и имущество на сумму 117 млн ​​юаней (16,5 млн долларов).



Смертный приговор был вынесен с отсрочкой на два года и может быть заменен длительным тюремным сроком, если власти сочтут, что осужденный исправился. Если приговор действительно будет смягчен, Фу получит пожизненное заключение без права досрочного освобождения.



Характерно, что в свое время Фу Чжэнхуа провел несколько громких расследований в отношении коррумпированных политиков, в том числе против Чжоу Юнкана — члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и министра общественной безопасности в 2002 — 2007 гг. Юнкан стал самым высокопоставленным чиновником за всю историю нового Китая, осужденным по обвинению в коррупции.



Тем не менее, в октябре прошлого года Центральная дисциплинарная комиссия объявила о начале расследования против самого Фу в связи с "серьезными нарушениями дисциплины и национального законодательства". Его отстранили от должности, в марте этого года исключили из партии, а через месяц арестовали по обвинению в коррупции.