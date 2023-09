Пассия Канье Уэста отличилась новым эпатажным нарядом

Пассия рэпера Канье Уэста Бьянка отличилась очередным причудливым нарядом.



Необычным внешним видом она "блеснула" на неделе моды в Лондоне.



В частности, Бьянка натянула на голову мохнатый шарф, который спускался ниже спины, и откровенное белое боди, которое полностью оголило ее ягодицы.



Что примечательно, такой причудливый головной убор абсолютно скрыл ее глаза, потому остается лишь гадать, каким образом сама модель могла хоть что-то увидеть.

Kanye West and his wife Bianca Censori at the Mowalola fashion show in London pic.twitter.com/S1luItN6jz

Kanye West covers every inch of his body while ‘wife’ Bianca Censori wears giant bizarre wig in latest baffling fashion choice



BOTH MENTAL 🤣https://t.co/v6qW9lEaxW via @MetroUK