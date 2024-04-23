



Пара делает контент для взрослых, наряжаясь в пушистые костюмы собак "Фурри"

Мужчина рассказал, что потерял всех своих друзей после того, как обнаружил, что его девушка наряжается в огромную собаку.



Деметриус был потрясен, когда его девушка Джейд рассказала, что уже пять лет состоит в сообществе фурри-фэндомов - ей нравится наряжаться в свою "вторую личность" - собаку с человеческими чертами.



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Девушка, которая называет себя "Jade The Fur", потратила более 25 000 долларов на меховые костюмы и поездки на конвенции, чтобы встретиться с другими единомышленниками.



Недавно пара начала жить вместе и решила отвлечься от обычных постов Джейд в социальных сетях, чтобы обеспечить себя материально. "Мы делаем контент для взрослых в меховых костюмах", - сказала Джейд в интервью Love Don't Judge. Пара призналась, что теперь у них в доме есть комната-"подземелье", где они снимают - Джейд пошутила, что эту комнату следует называть "конурой".



Джейд утверждает, что ее привычка перевоплощаться в собаку не только забавна, но и позволяет зарабатывать на этом деньги. Она объяснила: "Мы переехали в нашу первую квартиру и поняли, как дорого стоит аренда, а потом поняли, как дорого просто жить, потому что хочется в жизни всего хорошего, хочется не работать, но иметь красивую одежду, чтобы за тебя платили".



Джейд сообщила своему партнеру, что знает еще одну пару - других создателей фурри - которые делают контент для взрослых в Интернете. Она добавила: "Я подумала, что раз я уже потратила на это столько денег, то почему бы не заработать на всех тех вещах, которыми я владею. Мы постепенно втянулись в это, и Деметриусу потребовалось время, чтобы понять, что это такое, и принять тот факт, что мы будем делать контент для взрослых онлайн. На самом деле это не так уж сильно меняет нашу интимную жизнь".



Рассказывая о том, как она стала фанаткой пушистиков, Джейд сказала: "Я училась в средней школе и рисовала кучу персонажей с волосами и похожих на людей. И вот я купила свой первый меховой костюм - кажется, это был 2020 год. Фурри - это косплееры. В школе/в детстве я была очень застенчивой, и эти персонажи придают мне другой характер, заставляют меня больше раскрываться. Я вижу себя как продолжение, когда на мне меховой костюм. Деметриус очень терпелив со мной, я знаю, что для него фэндом мехов - это что-то новое".



"Это как смотреть на собаку, но я уже привыкаю. Это как ее версия, но это все еще Джейд", - добавил Деметриус.



Несмотря на то, что пара довольна своим образом жизни, в социальных сетях их часто жестко критикуют, в том числе обвиняют в том, что их привлекают животные. Пара утверждает, что это не так, им просто нравится играть в притворство.



"Это добавляет интересную вторую личность", - добавил Деметриус. "Как мы справляемся с осуждением нашей динамики, мы извлекаем из этого выгоду - это только увеличивает ее для нас".

