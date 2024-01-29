



Папа Римский Франциск просит не забывать об Украине и Израиле

Папа Римский Франциск вновь обратил свое внимание на мировые кризисы во время воскресной встречи с паломниками в Ватикане. Он выразил серьезную озабоченность за события в различных уголках мира, особенно подчеркнув трагедию в Украине и упомянул ситуацию в Газе, откуда поступают "очень серьезные и болезненные" новости.



"Не будем забывать о наших братьях и сестрах, которые страдают из-за войны, в Украине, в Палестине и Израиле, как и в других зонах конфликта", – подчеркнул Папа, обращаясь к паломникам, сообщает Vatican News.



Читайте нас у Telegram: тільки найактуальніші та перевірені новини



Понтифик также обратил внимание на страдания тысяч мигрантов, пытающихся пересечь джунгли Дарьена между Колумбией и Панамой. Он особо подчеркнул, что многие из них – семьи с детьми – они подвергаются жестокому обману и ограблениям, а некоторые даже теряют жизнь в ходе этого трудного пересечения.



Папа Франциск призвал к совместным усилиям для привлечения внимания к этим гуманитарным кризисам и обеспечения совместного гуманитарного ответа на них. В его словах звучит призыв к обществу сосредотачивать усилия на решении данных проблем и поддерживать тех, кто оказывает помощь в условиях кризиса.

