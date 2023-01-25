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Отрицателя Холокоста восстановили в Twitter: даже сутки не продержался
25.01.2023 21:10 Алина Груднева

Отрицателя Холокоста восстановили в Twitter: даже сутки не продержался

Аккаунт отрицателя Холокоста и адепта превосходства белой расы Ника Фуэнтеса был восстановлен в Twitter, но ненадолго.

Во вторник, 24 января, он вернулся на платформу, опубликовав серию антисемитских твитов, в том числе, восхваляющих Адольфа Гитлера.

Буквально через сутки аккаунт Фуэнтеса был вновь заблокирован. Среди опубликованных им постов была гифка с отсылкой на заявление рэпера Канье Уэста, который клялся "истреблять евреев". 

Отрицатель Холокоста сказал, что поддерживает комментарии "Йе", а также несколько раз похвалил Гитлера. По словам Фуэнтеса, восстановление аккаунта в соцсети позволит ему "вступить в войну" с евреями.

 

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