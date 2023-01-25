



Отрицателя Холокоста восстановили в Twitter: даже сутки не продержался

Аккаунт отрицателя Холокоста и адепта превосходства белой расы Ника Фуэнтеса был восстановлен в Twitter, но ненадолго.



Во вторник, 24 января, он вернулся на платформу, опубликовав серию антисемитских твитов, в том числе, восхваляющих Адольфа Гитлера.



Буквально через сутки аккаунт Фуэнтеса был вновь заблокирован. Среди опубликованных им постов была гифка с отсылкой на заявление рэпера Канье Уэста, который клялся "истреблять евреев".



Отрицатель Холокоста сказал, что поддерживает комментарии "Йе", а также несколько раз похвалил Гитлера. По словам Фуэнтеса, восстановление аккаунта в соцсети позволит ему "вступить в войну" с евреями.



