



Отели в Аргентине наказали фронтмена Pink Floyd за поддержку ХАМАС

Два отеля в Аргентине отменили бронь на заселение, которую сделал фронтмен группы Pink Floyd Роджер Уотерс, который активно выступает против Израиля в поддержку палестинцев.



В этой стране у музыканта запланированы выступления на 21 и 22 ноября.



В интервью аргентинской газете Уотерс пожаловался, что неожиданно для него бронирование в отелях Буэнос-Айреса было отменено.



"Они отменили мою бронь в отелях FAENA и ALVEAR. Нам сказали, что у них нет номеров. Сначала мы забронировали номера в отеле FAENA, потом нам сказали, что отменяют бронь на том основании, что в номере идет ремонт. Ха-ха-ха! Понятно, что за этим стоит израильское лобби. Жаль. В другом отеле подтвердили бронь на 10 номеров, а потом и ее тоже отменили", - посетовал антисемит Уотерс.