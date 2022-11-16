



Отчет: почти треть населения Израиля - подростки

В Израиле проживает 3,09 миллиона детей и подростков в возрасте до 17 лет.

Об этом свидетельствует отчет Центрального статистического бюро.

Таким образом, почти треть населения Израиля, 32,6%, являются несовершеннолетними. Около 2,242 млн подростков в возрасте до 17 лет являются евреями - 72,5%, 741 тысяч, или 24% - арабами.

В свою очередь, процент несовершеннолетних евреев снизился, а арабов наоборот увеличился. По данным бюро, в прошлом году родилось 185 040 детей, из которых 95 265 - мальчики и 89 775 - девочки.

Минпрос рассчитывает, что к 2025 году число несовершеннолетних достигнет 33,4%, а к 2045 году - около 32,6%.

Также в отчете указано, что 710 700 детей проживают в центре Израиля, 396 000 — в районе Тель-Авива, 484 000 — в районе Иерусалима. Самая высокая доля детей зарегистрирована в израильских поселениях в Иудее и Самарии.