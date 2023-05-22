



Отчет ЦАХАЛа: какие израильские города лидируют по количеству призывников

Модиин сохранил свое лидерство в списке потенциальных призывников ЦАХАЛа среди крупных городов с показателем почти 91% для мужчин. Тель-Авив занял 13-е место среди мужчин и 9-е место среди женщин, при этом еще меньше призывников из Северного Тель-Авива, желающих присоединиться к боевым частям. Помимо Модиина, в тройку лидеров среди мужчин- призывников вошли Раанана на втором месте и Кфар-Саба на третьем. Три лучших города были оценены не только по общему количеству мужчин, которые служили, но также и по тому, сколько призывников в итоге стали офицерами.



Тель-Авив продолжил терять позиции и занял 13-е место среди призывников-мужчин и 9-е место среди женщин, при этом в Северном Тель-Авиве было особенно мало призывников мужского пола в боевых частях. Сочетание этих статистических данных наряду с необычно большим процентом мужчин Северного Тель-Авива, которые попадают в подразделения кибер- и радиотехнической разведки ЦАХАЛа 8200, показывает, что обеспеченные тель-авивские призывники стремятся занять технические позиции высокого уровня. И тем не менее 82% мужчин северного Тель-Авива вступают в ЦАХАЛ, Иерусалим занял 18-е место среди призывников-мужчин, а Бней-Брак – 23-е место.



Относительно женщин-призывников в ЦАХАЛ, Модиин лидирует с 83 баллами (фактический процент призыва 84%), за ней следуют Герцлия с 80 (фактический процент призыва 78%) и Рамат-Ган с 79 (фактический процент призыва 77%). Бейтар-Илит занял последнее место среди женщин-призывников.



В тройку лидеров среди мужчин-призывников для средних городов вошли: Нес-Циона, Кирьят-Оно и Ход-ха-Шарон.Относительно женщин лидирует Нес-Циона, Ход-ха-Шарон и Рамат-ха-Шарон. Гиват-Шмуэль, Йехуд и Кфар-Йона замыкают тройку малых городов с наибольшим количеством призывников-мужчин, а Кирьят-Оно, Кфар-Йона и Йокнеам-Илит замыкают тройку малых городов с наибольшим числом призывников-женщин.



ЦАХАЛ сообщил, что лидерами среди крупных городов по количеству служащих в армии, входят Иерусалим (58%), Бейт-Шемеш (57%) и Модиин (56%), но затем признал, что эта статистика не учитывает большое количество харедим, проживающих в Иерусалиме и Бейт-Шемеше, которые считаются не подлежащими призыву. Сдерот поднялся на семь позиций, улучшив процент призывников среди мужчин, в то время как Ноф-ха-Галиль поднялся на шесть позиций.



“Данные ясно показывают, что в 2023 году модель народной армии остается сильной”, – считают в ЦАХАЛе”

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Армия обороны Израиля также заявила, что ее “смена парадигмы” в наборе следующего поколения солдат, имела значительный успех. По данным ЦАХАЛа, теперь решаются финансовые, социальные и психологические проблемы многих солдат до их призыва. Этот подход позволяет избежать большей части проблем первого года службы военных.



Что касается службы женщин в армейских подразделениях в целом, то ЦАХАЛ отмечает уверенный рост с 2200 женщин в 2016 году до 7000 в 2023 году. Однако, все еще есть подразделения, в которые ЦАХАЛ не допускает женщин к службе или затрудняет прием в эти подразделения.



Хотя у ЦАХАЛа все еще есть проблемы с призывом из эфиопско-еврейского, арабского, бедуинского и друзского секторов, в отчете говорится, что недавно были призваны 500 эфиопов, что соответствует трехлетнему максимуму.



Высокопоставленный представитель ЦАХАЛа заявил, что “ЦАХАЛ является местом встречи плавильным котлом всех слоев Израиля”.