



Организаторы протестов: Правительство пытается заставить замолчать инакомыслие

Демонстрации против правительственной судебной реформы пройдут 22-ю неделю подряд в субботу вечером, что было спровоцировано серией инцидентов с применением насилия, которые, по словам организаторов, свидетельствуют о растущем авторитарном уклоне правительства.



Организаторы протеста заявили, что субботние митинги пройдут в Тель-Авиве, Ашдоде, Иерусалиме, Хайфе и примерно в 150 других местах по всей стране. Они обвинили правительство в "попытке заставить замолчать инакомыслие с помощью жестокости".



Обвинения прозвучали после того, как 17 человек были арестованы и несколько получили ранения во время ночных демонстраций возле резиденции премьер-министра в Кейсарии и полицейского участка в Хадере, а член Кнессета Симха Ротман был снят на видео, когда вырвал мегафон у протестующего во время своего визита в Нью-Йорк.



Организаторы заявили, что основная акция протеста в Тель-Авиве, собравшая в последние месяцы сотни тысяч демонстрантов, начнется в 19:00 маршем от площади Габим до улицы Каплан, где в 20:00 состоится основная демонстрация.



Также будет отдельный марш "антиоккупационного блока" протестующих, который покинет Дизенгоф-центр в 18:00.



"Руководство национальных протестов решительно осуждает ужасающие акты насилия, имевшие место прошлой ночью в Кесарии, Израиле и Нью-Йорке, подтверждая, что узаконенное насилие является определяющей чертой диктатуры", — говорится в заявлении организаторов.



"Сцены, которые мы видели прошлой ночью в Кесарии, — это полная пародия на правосудие, организованное диктаторским режимом, пытающимся подавить инакомыслие с помощью жестокости", — заявили они.



Организаторы добавили, что "это не единичный случай, а прямой результат усилий Итамара Бен-Гвира", имея в виду призыв министра национальной безопасности применить больше силы против демонстрантов, блокирующих дороги.

