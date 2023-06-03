Новости » Происшествия
полиция
03.06.2023 12:49 Алина Груднева

Столкновения в Кейсарии и Хадере: арест подозреваемого будет продлен

Прошлой ночью в ходе ожесточенных столкновений возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кейсарии и полицейского участка в Хадере были задержаны 17 демонстрантов против правовой реформы.

Один из них, 22-летний житель Пардес-Хана, будет заключен под стражу по подозрению в нападении на сотрудника полиции.

Ожидается, что срок его содержания под стражей сегодня будет продлен. Остальных участников беспорядка отпустили.

По данным полиции, протестующие, прибывшие под участок в Хадере, заблокировали там ворота.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы