



Столкновения в Кейсарии и Хадере: арест подозреваемого будет продлен

Прошлой ночью в ходе ожесточенных столкновений возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кейсарии и полицейского участка в Хадере были задержаны 17 демонстрантов против правовой реформы.



Один из них, 22-летний житель Пардес-Хана, будет заключен под стражу по подозрению в нападении на сотрудника полиции.



Ожидается, что срок его содержания под стражей сегодня будет продлен. Остальных участников беспорядка отпустили.



По данным полиции, протестующие, прибывшие под участок в Хадере, заблокировали там ворота.



