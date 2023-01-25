



Опрос: четверть населения Нидерландов считает Холокост "мифом"

Опрос в Нидерландах показал тревожное отсутствие осведомленности жителей о ключевых исторических фактах о Холокосте.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, заказанного еврейской группой в стране.



Исследование провела базирующаяся в Нью-Йорке "Конференция по материальным претензиям евреев к Германии". Опрос показал, что число респондентов, считающих Холокост мифом, было выше, чем в любой из других пяти стран, где было проведено исследование.



23% взрослых респондентов в возрасте до 40 лет и 12% всех респондентов указали, что считают Холокост мифом или что число убитых евреев сильно преувеличено.



В свою очередь, 54% ​​всех респондентов и 59% тех, кто младше 40 лет, не знают, что были убиты 6 миллионов евреев. Около 29% опрошенных считают, что цифра составляет 2 миллиона или даже меньше.



"Почти четверть голландцев, родившихся после 1980 года, считают Холокост "мифом" или что он сильно "преувеличен". Нам предстоит много неотложной работы", - сказал министр юстиции Нидерландов Дилан Есильгоз-Зегериус.

