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Опрос: четверть населения Нидерландов считает Холокост "мифом"
25.01.2023 15:10 Алина Груднева

Опрос: четверть населения Нидерландов считает Холокост "мифом"

Опрос в Нидерландах показал тревожное отсутствие осведомленности жителей о ключевых исторических фактах о Холокосте.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, заказанного еврейской группой в стране.

Исследование провела базирующаяся в Нью-Йорке "Конференция по материальным претензиям евреев к Германии". Опрос показал, что число респондентов, считающих Холокост мифом, было выше, чем в любой из других пяти стран, где было проведено исследование.

23% взрослых респондентов в возрасте до 40 лет и 12% всех респондентов указали, что считают Холокост мифом или что число убитых евреев сильно преувеличено.

В свою очередь, 54% ​​всех респондентов и 59% тех, кто младше 40 лет, не знают, что были убиты 6 миллионов евреев. Около 29% опрошенных считают, что цифра составляет 2 миллиона или даже меньше.

"Почти четверть голландцев, родившихся после 1980 года, считают Холокост "мифом" или что он сильно "преувеличен". Нам предстоит много неотложной работы", - сказал министр юстиции Нидерландов Дилан Есильгоз-Зегериус.
 

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