



Опра Уинфри госпитализирована

Опра Уинфри госпитализирована из-за серьезных проблем с желудком.



По данным The Mirror, об этом сообщила ее близкая подруга Гейл Кинг.



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Из-за госпитализации, Опра пропустила запланированное на этой неделе выступление на телеканале CBS, где ведущая должна была продвигать книгу Дэвида Вроблевски под названием "Familiaris".



"У нее было что-то вроде расстройства желудка - желудочный грипп. Она попала в больницу. Из-за обезвоживания пришлось поставить капельницу. Это было очень серьезно", - сообщила Кинг.



Она выразила надежду, что с ее подругой все будет в порядке.