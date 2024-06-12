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Опра Уинфри госпитализирована
12.06.2024 19:33 Алина Груднева

Опра Уинфри госпитализирована

Опра Уинфри госпитализирована из-за серьезных проблем с желудком.

По данным The Mirror, об этом сообщила ее близкая подруга Гейл Кинг.

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Из-за госпитализации, Опра пропустила запланированное на этой неделе выступление на телеканале CBS, где ведущая должна была продвигать книгу Дэвида Вроблевски под названием "Familiaris".

"У нее было что-то вроде расстройства желудка - желудочный грипп. Она попала в больницу. Из-за обезвоживания пришлось поставить капельницу. Это было очень серьезно", - сообщила Кинг.

Она выразила надежду, что с ее подругой все будет в порядке.

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