



Олег Тиньков отказался от российского гражданства

Бизнесмен Олег Тиньков официально отказался от российского гражданства. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.



"Я официально отказался от российского гражданства! Не могу видеть все это, и ассоциироваться с путинским фашизмом! Не могу видеть как мои бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей. Я хочу это всё "развидеть"... Надеюсь все больше бизнесменов последуют за мной, и перестанут работать на фашизм, бросят свои бизнесы и гражданство", - написал он.



