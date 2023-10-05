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Октоберфест: исторический рекорд посетителей, наркотики и изнасилования | Фото: Facebook
05.10.2023 03:33 Дара Киевская

Октоберфест: исторический рекорд посетителей, наркотики и изнасилования

В немецком Мюнхене завершился 188-й ежегодный фестиваль Октоберфест.

Организаторы подвели его итоги, рассказав об основных показателях этого года, сообщает Bild.

  • Фестиваль посетили 7,2 млн гостей - это исторический рекорд.
  • Съехавшиеся любители Октоберфеста выпили 6,5 млн литровых кружек пива.
  • На 50% выросло потребление безалкогольных напитков, особенно воды.
  • Самая высокая зафиксированная степень опьянения - 3,6 промилле.
  • Больше всего зарубежных гостей прибыли из Италии, Франции и США.
  • Фестиваль посетили такие звезды, как Гарри Кейн, Арнольд Шварценеггер и Мануэль Нойер.
  • Число травм от удара пивной кружкой сократилось до 29-ти.
  • На 80% выросло число преступлений, связанных с наркотиками.
  • Полиция расследует шесть предполагаемых случаев изнасилования.

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