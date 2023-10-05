Октоберфест: исторический рекорд посетителей, наркотики и изнасилования
В немецком Мюнхене завершился 188-й ежегодный фестиваль Октоберфест.
Организаторы подвели его итоги, рассказав об основных показателях этого года, сообщает Bild.
- Фестиваль посетили 7,2 млн гостей - это исторический рекорд.
- Съехавшиеся любители Октоберфеста выпили 6,5 млн литровых кружек пива.
- На 50% выросло потребление безалкогольных напитков, особенно воды.
- Самая высокая зафиксированная степень опьянения - 3,6 промилле.
- Больше всего зарубежных гостей прибыли из Италии, Франции и США.
- Фестиваль посетили такие звезды, как Гарри Кейн, Арнольд Шварценеггер и Мануэль Нойер.
- Число травм от удара пивной кружкой сократилось до 29-ти.
- На 80% выросло число преступлений, связанных с наркотиками.
- Полиция расследует шесть предполагаемых случаев изнасилования.