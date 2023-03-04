



Ох уж эта мода: известный бренд создал сумку из метеорита

Мировые модные дома ломают головы над тем, чем можно еще удивить ценителей красоты, но иногда фантазии выходят из-под контроля.



Так произошло и с парижским модным брендом одежды и аксессуаров Coperni, основанным Себастьяном Мейером и Арно Вайяном в 2013 году.



На их счету уже были жидкие платья и сумочки из стекла, но на этом творцы решили не останавливаться.



На своей официальной странице в Instagram модный бренд показал новое необычное изобретение - сумку из метеорита, упавшего на нашу планету 55 тысяч лет назад.



"Найден в 1968 году на юге Франции. Вырезано в 2023 году", - сказано в описании.