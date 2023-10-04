



Обвиненный в изнасилованиях режиссер Ратнер репатриировался в Израиль

Голливудский режиссер Бретт Ратнер, вокруг которого разгорелся скандал из-за обвинений в многочисленных изнасилованиях, репатриировался в Израиль.



По данным интернет-издания Walla, на прошлой неделе он обнародовал в своем Instagram-аккаунте сторис с надписью на иврите: "Бретт Шай Ратнер".



Судя по всему, он фотографировался уже в Израиле, при чем, с каким-то документом. Всего неделю назад Ратнер встретился на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с премьер-министром Биньямин Нетаниягу и его супругой Сарой. Звезда Голливуда тогда сказал о пользе достижения "исторического мира между Израилем и Саудовской Аравией".



Ратнер является крупным спонсором еврейских организаций и режиссером высокобюджетных фильмов, таких как "Люди Икс" и "Час Пик", угодил в секс-скандал в 2017 году. Шесть женщин обвинили его в домогательствах и изнасилованиях.



Сам режиссер обвинения отрицал, но это не спасло его от того, что крупные студии разорвали с ним отношения. В 2021 году он надеялся вернуться на площадку для съемок биографического фильма о R&B-дуэте начала 1990-х Милли Ванилли, но и этот проект был отклонен. В последние годы Бретт живет в Израиле и пытается возродить свою карьеру.



Голливудский режиссер Бретт Ратнер, вокруг которого разгорелся скандал из-за обвинений в многочисленных изнасилованиях, репатриировался в Израиль. По данным интернет-издания Walla, на прошлой неделе он обнародовал в своем Instagram-аккаунте сторис с надписью на иврите: "Бретт Шай Ратнер". Судя по всему, он фотографировался уже в Израиле, при чем, с каким-то документом. Всего неделю назад Ратнер встретился на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с премьер-министром Биньямин Нетаниягу и его супругой Сарой. Звезда Голливуда тогда сказал о пользе достижения "исторического мира между Израилем и Саудовской Аравией". Ратнер является крупным спонсором еврейских организаций и режиссером высокобюджетных фильмов, таких как "Люди Икс" и "Час Пик", угодил в секс-скандал в 2017 году. Шесть женщин обвинили его в домогательствах и изнасилованиях. Сам режиссер обвинения отрицал, но это не спасло его от того, что крупные студии разорвали с ним отношения. В 2021 году он надеялся вернуться на площадку для съемок биографического фильма о R&B-дуэте начала 1990-х Милли Ванилли, но и этот проект был отклонен. В последние годы Бретт живет в Израиле и пытается возродить свою карьеру.