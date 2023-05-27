



Новый аквапарк за 13 млн шекелей открывается в Офакиме

Несколько недель назад в городе Офаким на западе Негева открылся новый аквапарк, сообщает jpost.



В создание парка, расположенного на территории муниципального комплекса загородных клубов, было вложено более 13 миллионов шекелей.



Парк, первый в своем роде в регионе, является частью нового летнего комплекса и будет включать в себя, помимо прочего, пять горок, в том числе одну с трубками, привезенных из-за рубежа (голландской компанией iPlay). Три горки предназначены для детей, остальные – для взрослых.



Комплекс также включает в себя большой летний бассейн, бассейн для малышей, просторную лужайку, зоны отдыха и комплекс для мини-гольфа, примыкающий к парку.



Сам парк занимает площадь около 0,7 га, длина горок от 29 метров в небольшой горке до 86 метров в трубчатой ​​горке, а их высота - от шести до восьми метров.



Летний комплекс будет открыт для абонентов каждый день недели, но жители Офакима будут пользоваться льготными ценами. Для резидентов, приезжающих извне, цена увеличится более чем в два раза.



Стоимость входа для жителей Офакима: дети - 40 шекелей за один билет, взрослые - 50 шекелей.



Для гостей города: дети - 100 шекелей, взрослые - 120 шекелей.



Карта для гостей стоит 500 шекелей.



"Парк был создан в результате того, что загородный клуб, который является ведущим учреждением и визиткой города Офаким, поставил перед собой цель поощрять и продвигать культуру отдыха и спорта в городе, а также продолжать укреплять ценность семейного отдыха с помощью дополнительных мероприятий, подходящих для всех возрастов», — сказал Эли Малка, менеджер загородного клуба Ofakim .



