



Норвегия ограничила доступ рыболовецких судов из РФ в свои порты

Правительство Норвегии в среду объявило, что ограничит право российских рыболовецких судов пользоваться норвежской портовой инфраструктурой.



Отныне им разрешено заходить только в три порта, и все они будут подлежать проверке, говорится в заявлении норвежского правительства.



Отмечается, что рыболовецкие суда из России смогут пользоваться только портами Тромсе, Киркенеса и Батсфьорда. На входе их будут проверять работники таможенной службы и полиция.



"Мы пристально следили за деятельностью России в норвежских водах и портах, чтобы Норвегия не стала транзитной страной для незаконного ввоза товаров в РФ. Теперь мы имеем информацию, которая свидетельствует о необходимости усилить контроль за российскими рыболовецкими судами", — отметили в министерстве иностранных дел Норвегии.