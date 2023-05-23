



Ноа Кирел ответила Гафни: у каждого свое мнение

Израильская певица Ноа Кирел, занявшая третье место на песенном конкурсе "Евровидение", ответила на замечание депутата Моше Гафни.



Соответствующий комментарий она предоставила 12-му каналу.



"Я действительно считаю, что каждый человек имеет право выражать свое мнение. Я уважаю его мнение. Каждый может думать, что хочет, и это совершенно нормально", - сказала она.



На вопрос о том, разочарована ли Кирел из-за замечаний Гафни, артистка ответила: "Нет".



Напомним, в понедельник Гафни во время обсуждения госбюджета сказал, что пожертвовал би Ноа Кирел немного одежды.