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Ноа Кирел ответила Гафни: у каждого свое мнение
23.05.2023 12:16 Алина Груднева

Ноа Кирел ответила Гафни: у каждого свое мнение

Израильская певица Ноа Кирел, занявшая третье место на песенном конкурсе "Евровидение", ответила на замечание депутата Моше Гафни.

Соответствующий комментарий она предоставила 12-му каналу.

"Я действительно считаю, что каждый человек имеет право выражать свое мнение. Я уважаю его мнение. Каждый может думать, что хочет, и это совершенно нормально", - сказала она.

На вопрос о том, разочарована ли Кирел из-за замечаний Гафни, артистка ответила: "Нет".

Напомним, в понедельник Гафни во время обсуждения госбюджета сказал, что пожертвовал би Ноа Кирел немного одежды.

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