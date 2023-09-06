



Невеста Роналду похвасталась дорогой и редкой сумкой

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес засветила в Венеции дорогой аксессуар.



По данным британской газеты The Daily Mail, она прогулялась с сумочкой Hermès Birkin, стоимость которой оценивается в 200 тысяч фунтов стерлингов.



На своей странице в Instagram, испанская модель поделилась снимками, на которых позировала в модных нарядах. Один из образов состоял из откровенного черного корсета и широких брюк, который дополнен дорогим аксессуаром.



"Мой пятый год в Венеции с любовью в сердце", - подписала она под снимками.