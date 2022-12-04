Необычный новогодний вкус - Pepsi с молоком
Pepsi запустила рекламную кампанию, призывающую клиентов попробовать газировку с молоком.
Напиток получил название "Пилк", а в соцсетях о нем пишут под хэштегом #PilkandCookies.
Pepsi с молоком позиционируется как новогодний или рождественский напиток. К рекламной кампании привлекли актрису Линдси Лохан.
"Сочетание Pepsi и молока долгое время было секретным приемом среди поклонников", — сказал директор по маркетингу Pepsi Тодд Каплан.
Pepsi рекламирует смесь как своего рода "грязную газировку" - тенденцию TikTok, которая сочетает газировку с сиропом и сливками.
"С ростом тенденции "грязной газировки" в TikTok и по всей стране мы подумали, что Pilk and Cookies станет отличным способом отпраздновать праздники", — отметил Каплан.
Pepsi рекомендует любителям напитка поэкспериментировать с рядом рецептов. Один из них называется Naughty & Ice, который представляет собой пепси с одной чашкой коровьего молока, одной столовой ложкой густых сливок и одной столовой ложкой ванильных сливок.
Cherry on Top сочетает в себе Pepsi Wild Cherry с половиной чашки 2% молока, двумя столовыми ложками густых сливок и двумя столовыми ложками карамельных сливок. Snow Fl - это Pepsi Zero Sugar и полстакана овсяного молока с четырьмя столовыми ложками карамельных сливок.