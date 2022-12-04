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Необычный новогодний вкус - Pepsi с молоком
04.12.2022 16:34 Алина Груднева

Необычный новогодний вкус - Pepsi с молоком

Pepsi запустила рекламную кампанию, призывающую клиентов попробовать газировку с молоком.

 
Напиток получил название "Пилк", а в соцсетях о нем пишут под хэштегом #PilkandCookies.
 
Pepsi с молоком позиционируется как новогодний или рождественский напиток. К рекламной кампании привлекли актрису Линдси Лохан.
 
"Сочетание Pepsi и молока долгое время было секретным приемом среди поклонников", — сказал директор по маркетингу Pepsi Тодд Каплан.
 
Pepsi рекламирует смесь как своего рода "грязную газировку" - тенденцию TikTok, которая сочетает газировку с сиропом и сливками. 
 
"С ростом тенденции "грязной газировки" в TikTok и по всей стране мы подумали, что Pilk and Cookies станет отличным способом отпраздновать праздники", — отметил Каплан.
 
Pepsi рекомендует любителям напитка поэкспериментировать с рядом рецептов. Один из них называется Naughty & Ice, который представляет собой пепси с одной чашкой коровьего молока, одной столовой ложкой густых сливок и одной столовой ложкой ванильных сливок.
 
 Cherry on Top сочетает в себе Pepsi Wild Cherry с половиной чашки 2% молока, двумя столовыми ложками густых сливок и двумя столовыми ложками карамельных сливок. Snow Fl - это Pepsi Zero Sugar и полстакана овсяного молока с четырьмя столовыми ложками карамельных сливок.

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