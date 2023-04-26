



Население Японии может сократиться почти на треть к 2070 году

По оценкам экспертов, численность населения Японии сократится немногим более чем на 30% примерно до 87 млн человек к 2070 году.



Этот прогноз, основанный на результатах переписи населения 2020 года, был опубликован в среду Государственным исследовательским институтом проблем населения и социального обеспечения.



По состоянию на 2020 год в стране проживали около 126,15 млн человек, включая иностранцев. Ожидается, что этот показатель упадет ниже 100 млн в 2056 году.

Средняя продолжительность жизни в Японии в 2020 году составляла 81,58 года для мужчин и 87,72 года для женщин. По прогнозам, к 2070 году эти показатели вырастут до 85,89 года и 91,94 года соответственно.



В 2070 году люди в возрасте 65 лет и старше будут составлять 38,7% населения Японии, тогда как в 2020-м на эту возрастную группу приходилось 28,6%.

Годовое число рождений, как ожидается, упадет ниже 700 тыс. в 2043 году – на три года раньше, чем предполагалось 6 лет назад.