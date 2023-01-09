



"Наплевать, что будет с РФ": в России против актера возбудили уголовное дело

Российский актер Артур Смольянинов разозлил власти РФ, признавшись в интервью для "Новая газета. Европа" в том, что хотел бы воевать на стороне Украины.



"Мне, честно говоря, наплевать, в какой форме останется Россия. Развалится, не развалится. Даже если останется один автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел", – сказал он.



По словам актера, ничего, кроме ненависти к вторгнувшимся в Украину россиянам, он не испытывает.



"Мне пишет подруга, она не может подняться на 32-й этаж, потому что нет электричества. Или она мне рассказывает, как выезжала из Мариуполя. И я в этот момент понимаю, что ничего кроме ненависти к людям с той стороны фронта не испытываю. И что, в общем-то, конечно, если бы я был на земле — никакой пощады", — сказал актер.



В ответ на его интервью, глава Следственного комитета Сергей Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.



"В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России", — сказано в заявлении.