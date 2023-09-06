



Наоми Кэмпбелл сверкнула телом на подиуме в прозрачном платье

Супермодель Наоми Кэмпбелл, несмотря на завершение активной карьеры на подиуме, приняла участие в Неделе моды в Нью-Йорке.



Она представила платье, которую создала в колаборации с молодежным брендом Pretty Little Thing.



53-летняя ветеран мира моды выглядела феноменально в украшенном камнями платье в стиле макси, которое облегало ее фигуру.



Наряд имел прозрачную черную основу. На официальном сайте модного бренда сказано, что коллекция отдает "дань уважения наследию и культовому фирменному стилю Наоми".



