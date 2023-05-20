



Национальное страхование настаивает на повышении пособий – отчет





Согласно новому отчету Национального института страхования NII, почти каждому пятому пожилому гражданину необходимо получать дополнительный доход.



Общее количество пожилых людей и получателей пенсий по случаю потери кормильца составляет примерно 1 128 478 человек, из которых более 205 000 семей получают надбавку к доходу. 88 966 человек получают пенсию по случаю потери кормильца, а еще 39 782 человека получают ее в связи со смертью супруга.



Общее количество получателей дополнительного дохода к пенсиям по старости и пенсиям в связи с потерей кормильца составляет около 205 217 семей, по данным NII, из которых 145 671 – пожилые люди, 25 497 - в связи с потерей кормильца, 33 935 – получатели “специальной пенсии по старости” для новых репатриантов, а 114 человек получают “специальную пенсию по случаю потери кормильца”. Около 23% получателей – семейные, и около 77% – одинокие люди. Кроме того, около 70% получателей составляют женщины, из них 52% незамужние.



Институт национального страхования опубликовал данные о положении пенсионеров в Израиле после возобновления дискуссий о повышении пенсий по старости в Кнессете.



Ярона Шалом, генеральный директор NII, заявила: “Институт национального страхования считает, что пенсии по старости должны быть повышены, и что необходимо найти наилучший способ сделать это, поскольку пенсия существенно не повышалась в течение многих лет. Как общество, мы не можем позволить себе “старика, плачущего о своей старости”. Национальное страхование предложит несколько вариантов изменения законодательства”.



Ежегодно NII обрабатывает 128 000 новых заявок на пособие по уходу. Общая сумма пособий по уходу оценивается в 14,6 миллиардов шекелей. Следует отметить, что примерно 28% пожилых людей в Израиле сегодня получают уход за больными, из которых 43% относятся к классам 4-6 (более высокие классы указывают на более сложное заболевание).



Кроме того, NII предоставляет дополнительные льготы и дотации, в том числе:

субсидии на отопление, размер которых в действующем законодательстве увеличен,

страховые взносы предоставляются по сниженной ставке,

выплаты в случае смерти.

NII также оказывает помощь пенсионерам, только что вышедшим на пенсию в рамках проекта “Ваучер на будущее”. Женщинам 60-61 года и мужчинам 65-66 лет предлагается принять участие в подготовительных мастерских к пенсионному возрасту. Семинары состоят из 4 занятий, на которых можно узнать об условиях получения права на государственное страхование и пенсии, которые могут повлиять на их доход и их род занятий, таким образом давая им дорожную карту для жизни после выхода на пенсию.



NII также запустил проект “Финансовая независимость” для женщин в возрасте 50-60 лет, не получающих пособий, чтобы они имели возможность выйти на работу.