



На заметку: эти вещи никогда не выйдут из моды

Существует пять видов вещей, которые никогда не выйдут из моды.



Их перечислил известный украинский модельер Андре Тан.



"База гардероба – это очень важно. Поэтому в вашем гардеробе обязательно должны быть вещи, которые станут основой стильного образа и не выйдут из моды. Помните об этом, когда будете собирать новые образы", - посоветовал модельер.



1. Классический пиджак



По словам модельера, эта вещь уже давно вышла за пределы делового стиля и стала излюбленным элементом гардероба у многих. Тан подчеркнул, что пиджак можно носить как на работу, так и на торжественное событие или просто на прогулку, например, с джинсами и футболкой.



2. Тельняшка



Легендарная Коко Шанель ввела в моду тельняшки, которые по сей день являются неотъемлемым элементом гардероба любой модницы. Этот элемент гардероба можно носить в любую погоду и с любой одеждой, импровизируя с разными образами.



3. Рубашка



Эту одежду можно носить не только как самостоятельную вещь, но и как верхний слой. По словам модельера, под нее можно надевать футболку, водолазку или платье.



4. Маленькое черное платье



Все модницы знают о том, что маленькое черное платье, как завещала когда-то Коко Шанель, должно быть в каждом гардеробе. Этот базовый элемент одежды помогает в разных жизненных ситуациях.



5. Прямые джинсы



Такие штаны никогда не выходят из моды, даже если многие предпочитают клеш или скини. Прямые джинсы подчеркивают хрупкость лодыжек и безупречно вписываются в любой образ.