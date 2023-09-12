



На юге Германии запретили мясо в детских столовых

Местный совет города Фрайбург-им-Брайсгау в федеральной земле Баден-Вюртемберг принял решение запретить мясо в столовых государственных детских садов и начальных школ.



Дело в том, что большинство депутатов в совете представляют партию "Союз 90/Зеленые". Раньше родители могли выбирать мясное, рыбное или вегетарианское меню для детей, но теперь решено оставить только вегетарианский рацион.



Например, в одной из школ в течение дня детям будут подавать сырые овощи (морковь, перец, огурец), нут в томатном соусе с булгуром и черничный йогурт. На следующий день - картофель с творогом и травами, салат из зелени и кусочки арбуза.



Бургомистр Фрайбурга Мартин Хорн (беспартийный) поддержал это решение, объяснив его стремлением сэкономить бюджетные средства, сохранив при этом и стоимость, и качество школьного питания, передает Bild.