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На треке замечен самый скоростной универсал Audi в истории – фото
18.07.2023 19:56 Наталья Богинская

На треке замечен самый скоростной универсал Audi в истории – фото

На гоночном треке Нюрбургринг заметили универсал Audi RS6 в новой топовой версии. Она будет еще более экстремальной, чем модификация Performance. Об этом сообщает Motor1.

Audi RS6 GT отличается новыми кузовными элементами. Они включают увеличенный спойлер сзади и модернизированный диффузор.

Передняя часть универсала покрыта камуфляжем, поэтому можно ожидать измененный бампер. Вероятнее всего воздухозаборники станут больше. В боковых крыльях появятся вертикальные воздухозаборники, необходимые для охлаждения тормозной системы.

Известно, что Audi RS6 GT оснастят 4,0-литровым двигателем мощностью около 700 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать около 3,2 секунды, а максимальная скорость составит 305 км/ч. 

Новинка поступит в продажу уже во второй половине 2023 года.
 

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