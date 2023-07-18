На треке замечен самый скоростной универсал Audi в истории – фото
На гоночном треке Нюрбургринг заметили универсал Audi RS6 в новой топовой версии. Она будет еще более экстремальной, чем модификация Performance. Об этом сообщает Motor1.
Audi RS6 GT отличается новыми кузовными элементами. Они включают увеличенный спойлер сзади и модернизированный диффузор.
Передняя часть универсала покрыта камуфляжем, поэтому можно ожидать измененный бампер. Вероятнее всего воздухозаборники станут больше. В боковых крыльях появятся вертикальные воздухозаборники, необходимые для охлаждения тормозной системы.
Известно, что Audi RS6 GT оснастят 4,0-литровым двигателем мощностью около 700 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать около 3,2 секунды, а максимальная скорость составит 305 км/ч.
Новинка поступит в продажу уже во второй половине 2023 года.
Audi RS3 Sportback Spied Concealing Redesigned Fascias At Nurburgring https://t.co/psxq5UNLKn vía @motor1com— Marco Barrios🇻🇪🇵🇹 (@MarcoBarrios29) July 18, 2023