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На Тарантино напали, пока он обедал
17.06.2024 08:21 Алина Груднева

На Тарантино напали, пока он обедал


 В США напали на легендарного режиссера Квентина Тарантино, женой которого является израильская певица Даниэла Пик.

По данным New York Post, на него напали, пока он обедал в ресторане в Нью-Йорке.

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Антиизраильские активисты явились в ресторан Che Li на St. Marks Place, где режиссер обедал. Они начали выкрикивать оскорбления в его адрес, после чего начали совать свои ноги в окно его автомобиля.
 

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