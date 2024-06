На Тарантино напали, пока он обедал

В США напали на легендарного режиссера Квентина Тарантино, женой которого является израильская певица Даниэла Пик.



По данным New York Post, на него напали, пока он обедал в ресторане в Нью-Йорке.



Антиизраильские активисты явились в ресторан Che Li на St. Marks Place, где режиссер обедал. Они начали выкрикивать оскорбления в его адрес, после чего начали совать свои ноги в окно его автомобиля.



Quentin Tarantino is harassed and heckled in a restaurant by pro-"Palestine" activists



"Why are you a Zionist piece of sh*t, going to Israel?"



They get all up in his face and barely allow him to leave. pic.twitter.com/jonQOjMM5Z