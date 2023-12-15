



На Солнце произошла мощнейшая вспышка

Вчера (14 декабря) на Солнце произошла вспышка X-класса. Произошел огромный импульс высокоэнергетического излучения, который был заснят на видео космическим кораблем NASA.



Физики Солнца делят сильные вспышки на три категории: C — самая слабая, M — средняя группа и X — самая мощная.

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Вспышка произошла вчера в 12:02. По данным SpaceWeather.com, это самая мощная солнечная вспышка с сентября 2017 года.

