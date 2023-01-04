



На Киркорова нагадили в прямом эфире

Король российской эстрады Филипп Киркоров, поддерживающий войну в Украине, попал в курьезную ситуацию в прямом эфире.



По данным российских СМИ, его вместе с коллегами позвали на съемки новогоднего шоу, где дали подержать на руках символ 2023 года - кролика.



Однако такой, казалось был, невинным момент завершился для Киркорова "неожиданностью". Кролик внезапно нагадил прямо на Киркорова.



Артист от неожиданности закричал и выбросил зверька. Кролика успели поймать другие артисты. Позже певец все же оправдался, сказав, что пугаться такой неожиданности не стоит.



"У меня раньше были такие ситуации: птички, например, несколько раз на меня гадили. Но я понял, что это к деньгам. Поверьте, эта примета работает. Я почти сразу после этого заключил очень серьезный контракт с известным банком и с одной корпорацией в Интернете. Это принесет мне хорошие деньги. Поэтому не надо пугаться какашек сверху", - сказал Киркоров.

