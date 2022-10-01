



МВД Казахстана: Десятки россиянин подали документы на получение гражданства

По состоянию на первое октября на границе с Россией отмечается устойчивая тенденция к снижению числа въезжающих из этой страны людей. Об этом сообщил глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов на совещании правительства по вопросам миграции.



По его словам, с 21 по 28 сентября в стране был зафиксирован большой приток мигрантов из Российской Федерации – в 2-3 раза выше обычного.



"При этом за последние два дня отмечается устойчивая тенденция к снижению числа въезжающих из этой страны людей (29 сентября въехало 22,5 тыс. человек, выехало 10,1 тыс. человек; 30 сентября – 14,9 тыс. человек/11,6 тыс. человек). За отчетный период 382 гражданина РФ подали документы на постоянное место жительство и 64 – на получение гражданства РК", - сообщил глава МВД.



В свою очередь заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК – Директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов сообщил, что на пунктах пропуска, где имеется соответствующая инфраструктура, выделены отдельные дорожные полосы: для граждан Казахстана, грузового транспорта и иностранцев.



"Проблем с пересечением границы для граждан Казахстана на сегодняшний день нет", — заверил он.